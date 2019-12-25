Иван Охлобыстин объяснил, почему вынес бы из горящего дома жену, а не детей

Прежде Иван Охлобыстин был священником, но позже покинул духовный сан и стал актером. В молодости он вел разгульный образ жизни, мог без шлема кататься по городу, заезжать на мотоцикле в метрополитен, а в один момент артист принялся много употреблять алкогольных напитков. Поначалу, между тем, Охлобыстин вел ЗОЖ, но, попав в мир кино, понял, что там многие не поддерживают его взгляды и бывший священник не мог найти с кем-либо общий язык, чтобы получить роль и сняться в фильме. Лишь после «семи рюмочек» он договорился на счет сразу двух проектов.Остановиться было не так просто, и актер снова стал выпивать, пока не решил завязать с этим. Иван Охлобыстин женился, надеясь так воздерживаться от алкоголя, и в одном из клубов познакомился с будущей супругой Оксаной Арбузовой. Она родила актеру шестерых детей, и звезда кино признается, жена является для него главной драгоценностью на планете. Он готов именно ее первой вынести из горящего дома, где пылает пожар, даже если там остались дети. «Она новых нарожает», - заявил артист.