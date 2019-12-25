Новый и бюджетный Samsung Galaxy M31 обнаружили в Geekbench





Кодовое наименование Samsung SM-M315F было замечено на платформе Geekbench, и, как полагают эксперты, обозначает будущий Galaxy M31. В списке также указаны основные технические характеристики предстоящего девайса. Ожидается, что он станет преемником Samsung Galaxy M30, выпущенного в феврале этого года.Из опубликованной информации следует, что телефон оснастят программным обеспечением Android 10, работу которого будет обеспечивать восьмиядерный SoC Exynos 9611. Хотя комплектация Galaxy M31 включает 2 ГБ ОЗУ, после выхода продукта в продажу - может появиться больше вариантов ОЗУ. Что касается проверок на производительность, то устройство набрало 348 баллов в одноядерных тестах и ​​1214 очков в многоядерных испытания.Geekbench не раскрывает никаких других характеристик, но источники сообщают о наличии на задней панели смартфона ​​тройной камеры с 48-мегапиксельным основным и 12-мегапиксельным сверхшироким объективом, которые дополнит 5-мегапиксельный ToF-датчик. Galaxy M31, как сообщается, будет относится к продукции в бюджетном ценовом сегменте. Кроме прочего, ожидается удвоение объема внутренней памяти до 64 ГБ. Официальная презентация недорогого устройства назначена на первый квартал 2020 года.