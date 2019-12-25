Opel вывела на тесты спортивный электрокар Corsa-e Rally
Компания Opel приступила к дорожным тестам своего нового спортивного электромобиля для участия в ралли под названием Corsa-e Rally. Данная модель станет первым в мире раллийным спортивным автомобилем с полностью электрической силовой установкой.
Сообщается, что новинку тестируют на базе честного испытательного полигона в Германии. «Мы преследуем две конкретные цели. Обе тестовые машины преодолевают максимально возможное количество километров для сбора максимального объема данных об их работе. На данный момент у нас нет опыта использования раллийных электромобилей, поэтому нам изначально приходилось ориентироваться исключительно на расчеты и компьютерное моделирование. Теперь же эта информация постепенно заменяется данными, полученными в реальных условиях эксплуатации», - рассказал глава спортивного департамента немецкой марки Йорг Шрот.
Отмечается, что после завершения этих испытаний инженеры Opel создадут еще один прототип Corsa-e Rally, который и будет положен в основу для будущей линейки серийных машин. Изначально компания планирует выпустить всего 20 экземпляров таких автомобилей с электродвигателями мощностью 136 лошадиных сил.
Сообщается, что новинку тестируют на базе честного испытательного полигона в Германии. «Мы преследуем две конкретные цели. Обе тестовые машины преодолевают максимально возможное количество километров для сбора максимального объема данных об их работе. На данный момент у нас нет опыта использования раллийных электромобилей, поэтому нам изначально приходилось ориентироваться исключительно на расчеты и компьютерное моделирование. Теперь же эта информация постепенно заменяется данными, полученными в реальных условиях эксплуатации», - рассказал глава спортивного департамента немецкой марки Йорг Шрот.
Отмечается, что после завершения этих испытаний инженеры Opel создадут еще один прототип Corsa-e Rally, который и будет положен в основу для будущей линейки серийных машин. Изначально компания планирует выпустить всего 20 экземпляров таких автомобилей с электродвигателями мощностью 136 лошадиных сил.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:47