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Названы самые успешные автокомпании в сегменте SUV в РФ

Эксперты назвали наиболее успешные автокомпании в РФ среди сегмента SUV. По данным за ноябрь, марка Hyundai продала самое большое количество новых авто соответствующего класса.
Названы самые успешные автокомпании в сегменте SUV в РФ

В ноябре этого года в РФ купили больше 9,6 тысячи новых моделей южнокорейского бренда из сегмента SUV. Это почти равно показателям продаж в прошлом году за тот же период. В то время было продано 9,66 тысячи единиц. На второй строчке расположилась французская компания Renault. Кроссоверы этого бренда были реализованы в количестве 6,73 тысячи единиц. Это на 5% уступает показателям 2018 года – 7,09 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров в данном рейтинге южнокорейский бренд KIA, который по итогам ноября продемонстрировал прирост в размере 7%, реализовав 6,1 тысячи единиц кроссоверов.

На 4-м месте находится Nissan с показателем 5,88 тысячи проданных авто сегмента SUV. Замыкает пятерку лидеров Toyota с продажами кроссоверов в объёме 4,97 тысячи экземпляров. В ноябре этого года наиболее доходным авто сегмента SUV оказался Volkswagen Tiguan. Общие расходы россиян на модели в корпусе кроссовера достигли отметки 8 млрд рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:08

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