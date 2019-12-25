Дмитрий Песков рассказал о согласовании дорожных карт
Дмитрий Песков сообщил о процедуре согласования дорожных карт. Согласно его слов, правительство России потратило много усилий на эти действия.
Глава пресс-центра президента РФ добавил, что на сегодня осталось лишь подписать составленные планы действий, но это остаётся обычной формальностью. Дмитрий Песков добавил, что имеются несколько до сих пор несогласованных дорожных карт, однако основная масса уже прошла соответствующую процедуру.
«Главное, что прошло согласование. В самом деле, это крупное достижение. Большой труд, проделанный правительством», - отметил представитель президента РФ.
Дмитрий Песков сообщил, что согласования последних документов не потребуется долго ждать. Согласно его слов, деятельность по прочим планам развития может быть начата до окончания работ по утверждению остатка из списка, сообщает ПолитЭксперт.
Глава пресс-центра президента РФ добавил, что на сегодня осталось лишь подписать составленные планы действий, но это остаётся обычной формальностью. Дмитрий Песков добавил, что имеются несколько до сих пор несогласованных дорожных карт, однако основная масса уже прошла соответствующую процедуру.
«Главное, что прошло согласование. В самом деле, это крупное достижение. Большой труд, проделанный правительством», - отметил представитель президента РФ.
Дмитрий Песков сообщил, что согласования последних документов не потребуется долго ждать. Согласно его слов, деятельность по прочим планам развития может быть начата до окончания работ по утверждению остатка из списка, сообщает ПолитЭксперт.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:31