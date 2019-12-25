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Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию

Московская презентация электрокара «Монарх» обошлась без самого автомобиля. Оказалось, что производитель не смог привезти отечественную машину из-за неуплаты транспортировки.

Как сообщают российские информационные порталы, передовой электромобиль «Монарх» отсутствовал на собственной презентации в Москве 24 декабря. Ранее производитель заявлял, что проблемы с доставкой машины к нужному месту возникли из-за плохой логистики. Теперь журналисты утверждают о менее заурядном препятствии, которое возникло на «пути» новой разработки. Оказалось, что бренд не расплатился с транспортной компанией, которая должна была привезти электрокар.

Кроме прочего, «Монарх» рекламировался как автомобиль следующего поколения благодаря своей масштабируемой архитектуре. Когда продукт выйдет в серийное производство в 2021 году, его комплектация будет включать электромоторы и батареи различной мощности и вместительности. По словам экспертов, дальность хода на одном заряде составляет от 350 до 500 км. Что касается типов кузовов, то на рынке их представят в шести вариантах с полным или частичным приводом. Сюда также включены пневмоподвеска, круиз-контроль, система контроля состояния водителя, а также голосовое управление. Стоимость новинки варьируется от 1,5 млн рублей до 4 млн рублей в зависимости от оснащения.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:45

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