Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию





Как сообщают российские информационные порталы, передовой электромобиль «Монарх» отсутствовал на собственной презентации в Москве 24 декабря. Ранее производитель заявлял, что проблемы с доставкой машины к нужному месту возникли из-за плохой логистики. Теперь журналисты утверждают о менее заурядном препятствии, которое возникло на «пути» новой разработки. Оказалось, что бренд не расплатился с транспортной компанией, которая должна была привезти электрокар.Кроме прочего, «Монарх» рекламировался как автомобиль следующего поколения благодаря своей масштабируемой архитектуре. Когда продукт выйдет в серийное производство в 2021 году, его комплектация будет включать электромоторы и батареи различной мощности и вместительности. По словам экспертов, дальность хода на одном заряде составляет от 350 до 500 км. Что касается типов кузовов, то на рынке их представят в шести вариантах с полным или частичным приводом. Сюда также включены пневмоподвеска, круиз-контроль, система контроля состояния водителя, а также голосовое управление. Стоимость новинки варьируется от 1,5 млн рублей до 4 млн рублей в зависимости от оснащения.