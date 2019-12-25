«Десятые» подошли к концу: Чем запомнится человечеству уходящее десятилетие
Всего через неделю человечество проснется не просто в новом 2020 году, но и в новом десятилетии. Какими будут 20-е годы XXI века, пока сказать сложно. Зато можно дать оценку подходящим к концу «десятым», тем более, что они запомнились многим настоящим технологическим прорывом.
К примеру, 2010 год стал отправной точкой в отсчете принципиально нового летоисчисления – эпохи, в которой популярным стало делать фотографии своей еды или ног с пляжа. И все это благодаря социальным сетям. Вернее, соцсети существовали и до этого, но с появлением в 2010 году Instagram ситуация перевернулась с ног на голову. Разумеется, своей популярностью эта сеть обязана развитием современных смартфонов и мобильного интернета, однако именно она привнесла в жизнь огромного числа людей принципиально новый опыт. За прошедший десяток лет не иметь аккаунтов в Instagram, Twitter, Facebook и других сетях считается уже своего рода плохим тоном.
А вот 2011 год стал годом мессенджеров, которые можно в какой-то степени считать побочным продуктом от социальных сетей, хотя создавались они изначально как замена традиционным на тот момент СМС. С появлением в 2009 году мессенджера WhatsApp и его быстрой популяризацией (только в России пользователями этой программы стали 7,5 миллионов человек), на свет начали появляться и новые программные решения для простого и удобного общения. Чего стоит один только Telegram. Сегодня суммарная аудитория WhatsApp переваливает уже за 1,6 миллиарда человек, во многом такой успех связан с возможностью легко обмениваться сообщениями любого формата, оплачивая при этом лишь мобильное соединение.
А в 2012 году наметился еще один важный технологический прорыв: вслед за вышедшим в 2009 году iPhone 3G пользователи смогли познакомиться с не менее интересными Android-устройствами, прежде всего Samsung Galaxy SIII. Типичный портрет смартфона того времени, конечно, заметно уступает современным образцам – 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти, небольшой 4,8-дюймовый дисплей и всего одна основная камера. Сегодня, как известно, ситуация обстоит несколько иначе, но именно в 2012 году произошел основной толчок и разыгралась конкуренция, подарившая потребителю безрамочные дисплеи, квадрокамеры, сканеры отпечатков пальцев в экране и многое другое.
В 2013 году наметился очередной скачок, которому соцсети, мессенджеры и смартфоны по большому счету и обязаны своей популярностью. Речь о развитии мобильного Интернета. Именно в 2013 году российская компания «Билайн» впервые объявила о запуске в Москве своей первой сети четвертого поколения 4G. Именно с развитием этой технологии владельцы смартфонов перестали долго ждать загрузки видео или крупных изображений, а скорость связи почти сравнялась с той, которая доступна в домашней Wi-Fi сети.
2014 год стал годом расцвета фриланса – удаленной работы. Аутсорс стремительно ворвался в жизнь многих. В том же 2014 году на рынке труда страны насчитывалось примерно 34% людей, которые полностью перешли на фриланс и работали удаленно из дома. Сегодня таковых, по разным оценкам, насчитывается уже 52% и сегмент продолжает расти.
А в 2015 году производители привнесли в жизнь миллионов людей по всему миру так называемую умную технику. Умные часы от Apple, видеоняни с подключением через Wi-Fi, смарт-колонки, роботы-пылесосы, системы «умный дом» - динамическое развитие этого сегмента началось именно в 2015 году и, кажется, что с тех пор ежегодно на рынке появляются сотни и тысячи новых устройств подобного формата, которые теперь воспринимаются как нечто обыденное.
Главным трендом 2016 года стало повсеместное развитие бесконтактных платежей. Достаточно лишь иметь смартфон или другое устройство со встроенным чипом NFC и пользователь может отказаться от ношения кошелька и банковских карт. Впрочем, для этого приходится установить Google Pay или Apple Pay, предварительно вбив номер карты в программу, однако удобства, которые предлагает такой способ оплаты товаров и услуг, оценили уже очень многие пользователи. Не остались в стороне и банки, предложившие клиентам расширенный функционал, вроде переводов по номеру телефона.
К 2017 году человечество окончательно вошло в мир видео-стриминга. Разнообразные YouTube-шоу, онлайн-кинотеатры, фильмы и сериалы, создаваемые частными компаниями, вроде Netflix, специально для сети - это и многое другое стало настолько распространенным, что появились первые предпосылки для того, чтобы Интернет сумел потеснить телевидение. Впрочем, уже сейчас распределение аудитории между традиционным телевидением и Сетью оценивается как 50 на 50.
А ближе к концу десятилетия огромную популярность обрели покупки онлайн. Возможно, именно по этой причине «десятые» годы XXI века в прессе нередко называют настоящим «раем для интровертов». Отныне любому человеку доступен практически неограниченный выбор товаров, и для этого он не должен даже выходить за дверь. Курьер доставит к порогу все, что только придет в голову. И если прежде подобные услуги, безусловно, существовали как класс, то в конце «десятых» они развились настолько, что многие торговые площадки превратились в настоящие бизнес-центры с миллиардными оборотами, которым под силу заниматься развитием других направлений, в том числе разрабатывать специальные почтовые дроны для доставки товаров покупателям без участия курьера.
К примеру, 2010 год стал отправной точкой в отсчете принципиально нового летоисчисления – эпохи, в которой популярным стало делать фотографии своей еды или ног с пляжа. И все это благодаря социальным сетям. Вернее, соцсети существовали и до этого, но с появлением в 2010 году Instagram ситуация перевернулась с ног на голову. Разумеется, своей популярностью эта сеть обязана развитием современных смартфонов и мобильного интернета, однако именно она привнесла в жизнь огромного числа людей принципиально новый опыт. За прошедший десяток лет не иметь аккаунтов в Instagram, Twitter, Facebook и других сетях считается уже своего рода плохим тоном.
А вот 2011 год стал годом мессенджеров, которые можно в какой-то степени считать побочным продуктом от социальных сетей, хотя создавались они изначально как замена традиционным на тот момент СМС. С появлением в 2009 году мессенджера WhatsApp и его быстрой популяризацией (только в России пользователями этой программы стали 7,5 миллионов человек), на свет начали появляться и новые программные решения для простого и удобного общения. Чего стоит один только Telegram. Сегодня суммарная аудитория WhatsApp переваливает уже за 1,6 миллиарда человек, во многом такой успех связан с возможностью легко обмениваться сообщениями любого формата, оплачивая при этом лишь мобильное соединение.
А в 2012 году наметился еще один важный технологический прорыв: вслед за вышедшим в 2009 году iPhone 3G пользователи смогли познакомиться с не менее интересными Android-устройствами, прежде всего Samsung Galaxy SIII. Типичный портрет смартфона того времени, конечно, заметно уступает современным образцам – 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти, небольшой 4,8-дюймовый дисплей и всего одна основная камера. Сегодня, как известно, ситуация обстоит несколько иначе, но именно в 2012 году произошел основной толчок и разыгралась конкуренция, подарившая потребителю безрамочные дисплеи, квадрокамеры, сканеры отпечатков пальцев в экране и многое другое.
В 2013 году наметился очередной скачок, которому соцсети, мессенджеры и смартфоны по большому счету и обязаны своей популярностью. Речь о развитии мобильного Интернета. Именно в 2013 году российская компания «Билайн» впервые объявила о запуске в Москве своей первой сети четвертого поколения 4G. Именно с развитием этой технологии владельцы смартфонов перестали долго ждать загрузки видео или крупных изображений, а скорость связи почти сравнялась с той, которая доступна в домашней Wi-Fi сети.
2014 год стал годом расцвета фриланса – удаленной работы. Аутсорс стремительно ворвался в жизнь многих. В том же 2014 году на рынке труда страны насчитывалось примерно 34% людей, которые полностью перешли на фриланс и работали удаленно из дома. Сегодня таковых, по разным оценкам, насчитывается уже 52% и сегмент продолжает расти.
А в 2015 году производители привнесли в жизнь миллионов людей по всему миру так называемую умную технику. Умные часы от Apple, видеоняни с подключением через Wi-Fi, смарт-колонки, роботы-пылесосы, системы «умный дом» - динамическое развитие этого сегмента началось именно в 2015 году и, кажется, что с тех пор ежегодно на рынке появляются сотни и тысячи новых устройств подобного формата, которые теперь воспринимаются как нечто обыденное.
Главным трендом 2016 года стало повсеместное развитие бесконтактных платежей. Достаточно лишь иметь смартфон или другое устройство со встроенным чипом NFC и пользователь может отказаться от ношения кошелька и банковских карт. Впрочем, для этого приходится установить Google Pay или Apple Pay, предварительно вбив номер карты в программу, однако удобства, которые предлагает такой способ оплаты товаров и услуг, оценили уже очень многие пользователи. Не остались в стороне и банки, предложившие клиентам расширенный функционал, вроде переводов по номеру телефона.
К 2017 году человечество окончательно вошло в мир видео-стриминга. Разнообразные YouTube-шоу, онлайн-кинотеатры, фильмы и сериалы, создаваемые частными компаниями, вроде Netflix, специально для сети - это и многое другое стало настолько распространенным, что появились первые предпосылки для того, чтобы Интернет сумел потеснить телевидение. Впрочем, уже сейчас распределение аудитории между традиционным телевидением и Сетью оценивается как 50 на 50.
А ближе к концу десятилетия огромную популярность обрели покупки онлайн. Возможно, именно по этой причине «десятые» годы XXI века в прессе нередко называют настоящим «раем для интровертов». Отныне любому человеку доступен практически неограниченный выбор товаров, и для этого он не должен даже выходить за дверь. Курьер доставит к порогу все, что только придет в голову. И если прежде подобные услуги, безусловно, существовали как класс, то в конце «десятых» они развились настолько, что многие торговые площадки превратились в настоящие бизнес-центры с миллиардными оборотами, которым под силу заниматься развитием других направлений, в том числе разрабатывать специальные почтовые дроны для доставки товаров покупателям без участия курьера.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00