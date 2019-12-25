«Десятые» подошли к концу: Чем запомнится человечеству уходящее десятилетие





К примеру, 2010 год стал отправной точкой в отсчете принципиально нового летоисчисления – эпохи, в которой популярным стало делать фотографии своей еды или ног с пляжа. И все это благодаря социальным сетям. Вернее, соцсети существовали и до этого, но с появлением в 2010 году Instagram ситуация перевернулась с ног на голову. Разумеется, своей популярностью эта сеть обязана развитием современных смартфонов и мобильного интернета, однако именно она привнесла в жизнь огромного числа людей принципиально новый опыт. За прошедший десяток лет не иметь аккаунтов в Instagram, Twitter, Facebook и других сетях считается уже своего рода плохим тоном.А вот 2011 год стал годом мессенджеров, которые можно в какой-то степени считать побочным продуктом от социальных сетей, хотя создавались они изначально как замена традиционным на тот момент СМС. С появлением в 2009 году мессенджера WhatsApp и его быстрой популяризацией (только в России пользователями этой программы стали 7,5 миллионов человек), на свет начали появляться и новые программные решения для простого и удобного общения. Чего стоит один только Telegram. Сегодня суммарная аудитория WhatsApp переваливает уже за 1,6 миллиарда человек, во многом такой успех связан с возможностью легко обмениваться сообщениями любого формата, оплачивая при этом лишь мобильное соединение.А в 2012 году наметился еще один важный технологический прорыв: вслед за вышедшим в 2009 году iPhone 3G пользователи смогли познакомиться с не менее интересными Android-устройствами, прежде всего Samsung Galaxy SIII. Типичный портрет смартфона того времени, конечно, заметно уступает современным образцам – 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти, небольшой 4,8-дюймовый дисплей и всего одна основная камера. Сегодня, как известно, ситуация обстоит несколько иначе, но именно в 2012 году произошел основной толчок и разыгралась конкуренция, подарившая потребителю безрамочные дисплеи, квадрокамеры, сканеры отпечатков пальцев в экране и многое другое.В 2013 году наметился очередной скачок, которому соцсети, мессенджеры и смартфоны по большому счету и обязаны своей популярностью. Речь о развитии мобильного Интернета. Именно в 2013 году российская компания «Билайн» впервые объявила о запуске в Москве своей первой сети четвертого поколения 4G. Именно с развитием этой технологии владельцы смартфонов перестали долго ждать загрузки видео или крупных изображений, а скорость связи почти сравнялась с той, которая доступна в домашней Wi-Fi сети.2014 год стал годом расцвета фриланса – удаленной работы. Аутсорс стремительно ворвался в жизнь многих. В том же 2014 году на рынке труда страны насчитывалось примерно 34% людей, которые полностью перешли на фриланс и работали удаленно из дома. Сегодня таковых, по разным оценкам, насчитывается уже 52% и сегмент продолжает расти.А в 2015 году производители привнесли в жизнь миллионов людей по всему миру так называемую умную технику. Умные часы от Apple, видеоняни с подключением через Wi-Fi, смарт-колонки, роботы-пылесосы, системы «умный дом» - динамическое развитие этого сегмента началось именно в 2015 году и, кажется, что с тех пор ежегодно на рынке появляются сотни и тысячи новых устройств подобного формата, которые теперь воспринимаются как нечто обыденное.Главным трендом 2016 года стало повсеместное развитие бесконтактных платежей. Достаточно лишь иметь смартфон или другое устройство со встроенным чипом NFC и пользователь может отказаться от ношения кошелька и банковских карт. Впрочем, для этого приходится установить Google Pay или Apple Pay, предварительно вбив номер карты в программу, однако удобства, которые предлагает такой способ оплаты товаров и услуг, оценили уже очень многие пользователи. Не остались в стороне и банки, предложившие клиентам расширенный функционал, вроде переводов по номеру телефона.К 2017 году человечество окончательно вошло в мир видео-стриминга. Разнообразные YouTube-шоу, онлайн-кинотеатры, фильмы и сериалы, создаваемые частными компаниями, вроде Netflix, специально для сети - это и многое другое стало настолько распространенным, что появились первые предпосылки для того, чтобы Интернет сумел потеснить телевидение. Впрочем, уже сейчас распределение аудитории между традиционным телевидением и Сетью оценивается как 50 на 50.А ближе к концу десятилетия огромную популярность обрели покупки онлайн. Возможно, именно по этой причине «десятые» годы XXI века в прессе нередко называют настоящим «раем для интровертов». Отныне любому человеку доступен практически неограниченный выбор товаров, и для этого он не должен даже выходить за дверь. Курьер доставит к порогу все, что только придет в голову. И если прежде подобные услуги, безусловно, существовали как класс, то в конце «десятых» они развились настолько, что многие торговые площадки превратились в настоящие бизнес-центры с миллиардными оборотами, которым под силу заниматься развитием других направлений, в том числе разрабатывать специальные почтовые дроны для доставки товаров покупателям без участия курьера.