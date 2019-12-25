Сергей Лазарев: "Подарки уже под елкой. Я не про себя, я еще тот "подарочек"

Сергей Лазарев тщательно готовится к новогодним праздникам. Сегодня исполнитель показал поклонникам несколько фотографий, сделанных в преддверии празднования. Знаменитость сидит на полу возле наряженной елки, рядом с ним находятся собаки Дейзи и Лиса, а также большие коробки с подарками. В социальной сети Instagram Сергей Лазарев написал: "До Нового года осталось 7 дней. Подарки уже под елкой. Я не про себя, я еще тот "подарочек". Также знаменитость поблагодарил дизайнера, который быстро и очень красиво нарядил ему елку.В конце Сергей Лазарев отметил, что он и его домашние питомцы уже готовы встретить 2020 год. Подписчики сразу начали поздравлять певца с наступающими праздниками. Многие спросили у исполнителя, что он собирается дарить своим детям Анне и Никите, но ответа пока не получили. За несколько десятков минут пост набрал почти 55 000 лайков.