Владимир Кузьмин показал фанатам снимок с тремя дочерьми

Музыкант Владимир Кузьмин всегда отличался любвеобильным характером, поэтому у него есть три дочери от разных женщин. Накануне Нового года музыкант решил встретиться с наследницами. Счастливый отец находится в предвкушении момента, когда снова сможет собрать всех вместе, чтобы отлично провести время. Владимир Кузьмин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он находится в окружение дочерей – Сони, Марты и Николь. Можно заметить, что девушки очень разные, однако это не мешает им с теплом относиться друг к другу. В подписи к фотографии Кузьмин отметил, что его дочери красавицы и он надеется на скорую встречу.Старшая дочь артиста Соня Кузьмина - единственная, кто родился в законном браке. Девушка смогла унаследовать талант к музыке от знаменитого отца. Она участвовала в проекте «Фабрика звезд-3». Две другие дочери являются внебрачными. Так, к примеру, Марта родилась в 1986 году от Ирины Мильциной, а Николь – от бывшей поклонницы музыканта Татьяны Муинго. Известно, что у Владимира Кузьмина раньше были ещё дети: дочь Елизавета и сын Степан. Однако в 2002 девушка была убита, а сын погиб во время пожара. У музыканта есть ещё приёмный сын Никита, которого обвинили в крупной афере и приговорили к 3-м годам тюрьмы, однако освободили в зале суда, так как он отбыл этот срок, пока шло следствие.