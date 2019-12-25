Volkswagen Passat с солнечной батареей скоро появится на рынке России





Передовая модель Volkswagen Passat от немецкого производителя прошла сертификацию в РФ. Универсал и седан теперь числятся под этой маркой с ОТТС в базе данных Росстандарта. Обновленное транспортное средство появится на отечественном авторынке с двумя типами бензиновых двигателей с турбонаддувом: силовой установкой объемом на 1,4 литра и мощностью в 150 л. с., а также 2-литровым мотором с 190 л. с. Их комплектацию дополнит шестидиапазонная механическая КПП либо семиступенчатая РКПП DSG.Что касается прочего оснащения, то клиентов решили порадовать двухзонной системой регулировки климата, цифровой панелью приборов, системой обзора на 360°, парктроником, адаптивным круиз-контролем, противоугонной сигнализацией и самое главное - встроенной солнечной батареей на крыше. Стоит отметить, что характеристик последней фирма пока не предоставляла. Известно, что первые экземпляры модернизированного Volkswagen Passat поступят в дилерские центры России весной 2020 года.