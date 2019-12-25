Егор Корешков и Полина Максимова вместе пришли на предпоказ фильма «Вторжение»





Во время первого показа картины в зале находились многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова и Константина Богомолова с женой. При этом особенное внимание привлекли Полина Максимова и Егор Корешков. Артисты поддерживают отношения на протяжении нескольких месяцев, но лишь недавно перестали скрывать роман от многочисленных поклонников.По аналогии с другими участниками дебютного вечера они выбрали наряды черного цвета. Корешков и Максимова показали публике хорошие отношения, поскольку всё это время держались за руки и улыбаясь окружающим.