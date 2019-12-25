АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 68.91 USD 62.17
Курс валют на 25.12.2019

Александр Васильев похвалил Татьяну Навку за стильный образ

Татьяна Навка эффектно появилась на красной дорожке во время закрытия ММКФ-2019. Александр Васильев похвалил фигуристку за стильный образ.

Историк моды Александр Васильев недавно написал в своей колонке для журнала светской хроники об изменениях в стиле Татьяны Навки. Ведущий программы "Модный приговор" дал позитивную оценку олимпийской чемпионке, когда последняя явилась на официальную церемонию закрытия ММКФ. Спортсменка предстала перед публикой в элегантном длинном платье с розовыми и коралловыми оттенками, которое шоумен описал как "образ Жаклин Кеннеди".

Помимо отличного вкуса жены Дмитрия Пескова в одежде, Васильев также отметил подтянутое тело фигуристки, которое является немаловажной частью имиджа. Телеведущий добавил, что с течением времени знаменитая фигуристка стала одеваться гламурнее и изящнее, что подтверждается переменами в её обширном гардеробе на протяжении всего 2019 года.

Напоминаем, что следующим крупным мероприятием в карьере танцовщицы на льду станет шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое будет проходить с 27 декабря по 7 января в столичном комплексе "Мегаспорт".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев похвалил Татьяну Навку за стильный…
Сергей Лазарев: "Подарки уже под елкой. Я не про себя, я еще тот…
Эксперты назвали 3 способа, как легко сжигать жир во время новогодних…
Алибасов раскритиковал тех, кому не понравился памятник Фриске в…
Эксперты раскрыли 7 причин вздутия…
Лолита рассказала о своём страхе забеременеть из-за поцелуя в 14…
Наталья Рудова назвала Егора Крида идеальным…
Диетолог назвал жидкое мыло фактором риска заболевания…
Ким Кардашьян подарила дочери жакет Майкла Джексона за 65 тысяч…
«Люди, инновации, технологии»: в YouTube появился документальный фильм, посвященный экотехнопарку…
Уфолог из Тайваня обнаружил на поверхности Марса символический…
«Я хочу покинуть проект»: У звезды «Дом-2» Ани Левченко нервный…
LG представит в феврале неожиданный…
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер отпраздновала новоселье в выигранной на «ЧГ-2016»…
Стали известны рекомендации по борьбе с обезвоживанием…
Актриса сериала «Татьянин день» Анна Снаткина впервые стала…
Улучшает работу мозга: Учёные доказали полезные свойства жевательной…
Пелагею и её мужа Ивана Телегина заподозрили в…
Роспотребнадзор дал рекомендации по заказу новогоднего…
Дарья Морозова поучаствовала в откровенной…
Диетологи нахвали самые эффективные способы избавления от…
Яна Рудковская: "Репетиции Аделины Сотниковой в шоу "Золушка Плющенко" идут полным…
Алексей Чадов появился на публике с предполагаемой новой…
Звезда «Дом-2» Вика Борисевич уменьшила…
«Яндекс» составил список самых популярных новогодних…
На Сейшелах участника "Дома-2" Илью Яббарова насильно женили на Анастасии…
В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости…
"Придумала себе костюм на Новый год": Анфиса Чехова отметит праздник в…
«Я же выступаю за Россию»: Евгения Медведева удивлена критикой в свой…
"Более ярко выражен челночный бег «туалет-кровать»": Анастасия Костенко рассказала о сложностях второй…
"У меня хорошая память": Анна Семенович любит читать книги и тактильно наслаждаться…
В Google сообщают о будущей замене мессенджера…
Певец Emin поздравил бывшего тестя и президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель считает Алексея Купина обидчивым, а Майя Донцова над этим…
Пользователь Twitter заставил помощника Siri «вызвать…
Влад Топалов иногда хочет "убить" свою жену Регину…
Названы самые ожидаемые в России купе и хэтчбеки 2020…
Тина Канделаки поддержала Леру…
Ученым удалось выяснить, как распространяется вирус птичьего…
Волочкову заподозрили в использовании редактора…
Просмотреть все новости