Александр Васильев похвалил Татьяну Навку за стильный образ
Татьяна Навка эффектно появилась на красной дорожке во время закрытия ММКФ-2019. Александр Васильев похвалил фигуристку за стильный образ.
Историк моды Александр Васильев недавно написал в своей колонке для журнала светской хроники об изменениях в стиле Татьяны Навки. Ведущий программы "Модный приговор" дал позитивную оценку олимпийской чемпионке, когда последняя явилась на официальную церемонию закрытия ММКФ. Спортсменка предстала перед публикой в элегантном длинном платье с розовыми и коралловыми оттенками, которое шоумен описал как "образ Жаклин Кеннеди".
Помимо отличного вкуса жены Дмитрия Пескова в одежде, Васильев также отметил подтянутое тело фигуристки, которое является немаловажной частью имиджа. Телеведущий добавил, что с течением времени знаменитая фигуристка стала одеваться гламурнее и изящнее, что подтверждается переменами в её обширном гардеробе на протяжении всего 2019 года.
Напоминаем, что следующим крупным мероприятием в карьере танцовщицы на льду станет шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое будет проходить с 27 декабря по 7 января в столичном комплексе "Мегаспорт".
Историк моды Александр Васильев недавно написал в своей колонке для журнала светской хроники об изменениях в стиле Татьяны Навки. Ведущий программы "Модный приговор" дал позитивную оценку олимпийской чемпионке, когда последняя явилась на официальную церемонию закрытия ММКФ. Спортсменка предстала перед публикой в элегантном длинном платье с розовыми и коралловыми оттенками, которое шоумен описал как "образ Жаклин Кеннеди".
Помимо отличного вкуса жены Дмитрия Пескова в одежде, Васильев также отметил подтянутое тело фигуристки, которое является немаловажной частью имиджа. Телеведущий добавил, что с течением времени знаменитая фигуристка стала одеваться гламурнее и изящнее, что подтверждается переменами в её обширном гардеробе на протяжении всего 2019 года.
Напоминаем, что следующим крупным мероприятием в карьере танцовщицы на льду станет шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое будет проходить с 27 декабря по 7 января в столичном комплексе "Мегаспорт".