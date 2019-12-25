Наталья Рудова назвала Егора Крида идеальным мужчиной

Наталья Рудова опубликовала снимок с Егором Кридом и Ульяной Почеко, более известной, как Ульяна Банана. Фотография сделана крупным планом, на ней актриса и исполнитель весело смеются и обнимают друг друга, а радиоведущая показывает язык и улыбается. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Наталья Рудова написала, что считает Егора Крида идеальным мужчиной. Также знаменитость призвала своих преданных поклонников сходить на фильм с участием певца "Неидеальный мужчина", премьера которого состоится через несколько недель.В конце Наталья Рудова отметила, что кинокартина очень крутая, добрая и позитивная. Подписчики написали, что уже давно находятся в ожидании фильма. Некоторые начали шутить и написали, что Наталья Рудова и Егор Крид выглядят как "влюбленная пара". Пост актрисы уже набрал более 59 000 лайков.