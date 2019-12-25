Алибасов раскритиковал тех, кому не понравился памятник Фриске в ресторане
Сестра Жанны Фриске недавно сообщила о наличии в одном из ресторанов Подмосковья памятника покойной звезде. В то же время Бари Алибасов раскритиковал тех, кому не понравилась копия скульптуры.
С дня кончины Жанны Фриске прошло уже около 4 лет, но скандалы до сих пор не утихают вокруг персоны знаменитой певицы. Новая публикация её сестры Натальи в соцсетях вызвала неоднозначную реакцию как у фанатов, так и представителей российского шоу-биза. Речь идет об обнаружении памятника покойной исполнительницы в одном из подмосковных ресторанов, который является почти точной копией статуи на могиле экс-солистки группы «Блестящие».
Её родственница и поклонники были возмущены действиями руководства заведения, попросив убрать скульптуру. Владельцы объяснили, что получили копию в подарок от скончавшегося скульптора и не знали всех нюансов. Все же, нашлись люди, которые придерживались иного мнения относительно решений в дизайне ресторана. Как уведомляет издание Nation News, Бари Алибасов поддал критике чрезмерно резкую реакцию среди поклонников. Он сообщил, что хозяева ресторана всего-лишь почтили память ушедшей артистки. Продюсер также добавил, что не видит ничего предосудительного в локации памятника.
С дня кончины Жанны Фриске прошло уже около 4 лет, но скандалы до сих пор не утихают вокруг персоны знаменитой певицы. Новая публикация её сестры Натальи в соцсетях вызвала неоднозначную реакцию как у фанатов, так и представителей российского шоу-биза. Речь идет об обнаружении памятника покойной исполнительницы в одном из подмосковных ресторанов, который является почти точной копией статуи на могиле экс-солистки группы «Блестящие».
Её родственница и поклонники были возмущены действиями руководства заведения, попросив убрать скульптуру. Владельцы объяснили, что получили копию в подарок от скончавшегося скульптора и не знали всех нюансов. Все же, нашлись люди, которые придерживались иного мнения относительно решений в дизайне ресторана. Как уведомляет издание Nation News, Бари Алибасов поддал критике чрезмерно резкую реакцию среди поклонников. Он сообщил, что хозяева ресторана всего-лишь почтили память ушедшей артистки. Продюсер также добавил, что не видит ничего предосудительного в локации памятника.