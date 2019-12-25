«Люди, инновации, технологии»: в YouTube появился документальный фильм, посвященный экотехнопарку «Калуга»





В фильме об экотехнопарке «Калуга» авторы раскрывают практически важнейшие темы из тех, что больше всего интересовали жителей близлежащих населенных пунктов и экологических активистов. Огромное внимание создатели фильма уделили технологиям по сортировке и дальнейшей утилизации отходов, которые будут применяться на объекте. Рассказывается в ролике и о передовых мерах безопасности, которые почти полностью исключают риск причинения вреда окружающей среде при выполнении различных операций с отходами.Документальная лента продолжительностью 12 минут получила название «Люди, инновации, технологии. Как работает экотехнопарк Калуга» и опубликована на официальном канале организации на сайте YouTube. За первые дни лента собрала несколько тысяч просмотров, что можно назвать уникальным результатом для видеороликов о региональных промышленных проектах. Столь высокое внимание можно считать свидетельством того, насколько важным значением «Калуга» обладает для населения Износковского района области.«Износковский район является довольно небольшим и с экономической точки зрения относительно слабым. Раньше здесь практически не было рабочих мест, молодежь старалась уехать в крупные города и с трудом возвращалась на малую родину», - рассказывает один из героев фильма, глава районной администрации Владимир Леонов. По его словам, благодаря созданию экотехнопарка удалось почувствовать, что этот объект стал своего рода районообразующим предприятием, за которым будущее района. «За эти полтора года мы уже можем видеть, как в районный и муниципальный бюджеты начали поступать налоги, в результате чего строятся дороги, которых ранее здесь не было, появляются интересные и полезные социальные объекты. К примеру, средняя Шанско-Заводская школа», - подчеркивает Леонов.И это действительно так. Ведь небольшая сельская школа обзавелась новой системой видеонаблюдения, на ее территории была обустроена спортивная площадка, полностью укомплектованная необходимым инвентарем и снарядами. И все это благодаря содействию оператора проекта «Калуга» - компании «Профземресурс». Кроме того, благодаря появлению в районе экотехнопарка, здесь на самом деле появились новые дороги, проведены работы по ремонту и обустройству ряда социально-значимых объектов.«Экотехнопарк стал одним из передовых объектов в России по обращению с бытовыми отходами. В его состав включено сразу несколько высокотехнологичных производственных комплексов, которые позволяют на самом высоком уровне организовать принципиально новую индустрию обращения с твердыми коммунальными отходами», - рассказал гендиректор компании-оператора Олег Панкратов.Как сообщает официальный сайт экотехнопарка, мощность обустроенного на его базе сортировочного комплекса составляет 1 миллион тонн отходов в год. При этом, предприятие сможет принять для переработки и утилизации не только заранее отсортированные, но и смешанные отходы из которых только предстоит извлечь вторичные ресурсы.Высоко оценили социальную ответственность и новые рабочие места со стабильной зарплатой и жители Износковского района Калужской области. «Да прихода на работу сюда я работала на почте. Ответственность большая при минимальной зарплате, денег все время не хватало. Когда же я попала сюда, появилось какое-то ощущение стабильности, я теперь могут многое себе позволить, например, отвезти своих пятерых детей к морю на отдых», - делится своими впечатлениями местная жительница, которая с недавних пор работает в администрации экотехнопарка «Калуга».«В минувшем году мне довелось узнать, что в нашем районе создается интересное современное производство. Сразу же принял решение устроиться сюда работать. И предприятие интересное, и финансовый фактор немаловажен – зарплата по местным меркам очень приличная, выплачивают ее вовремя, все люди довольны», - подтверждает слова своей коллеги и землячки старший энергетик «Калуги» Виталий Архиреев. По словам мужчины, его бывшие одноклассники уже неоднократно интересовались, есть ли возможность устроиться на работу в экотехнопарк. И этот интерес проявляют даже люди, которые проживают за пределами Износковского района, однако они все равно готовы вернуться и устроиться работать на новое предприятие.Примечательно, что интерес к работе в экотехнопарке «Калуга» у местного населения совсем не праздный. На данный момент на предприятии трудится около полутора сотен людей, однако после его запуска и выхода на проектную мощность, штат сотрудников будет увеличен до 500 человек. Именно поэтому жители района и области начали активней интересоваться программами профессионального обучения вместе с перспективами трудоустройства на предприятие. Работодатель, в свою очередь, старается сделать все от себя зависящее для максимального удобства сотрудников. К примеру, на предприятии организовано движение автобусов до близлежащих населенных пунктов, а для тех сотрудников, которые проживают далеко, здесь предоставляют общежитие и бесплатно обеспечивают горячим питанием, разнообразными бытовыми удобствами и медицинской помощью.