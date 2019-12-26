Элизабет Херли в полуобнаженном виде похвасталась подготовкой к встрече гостей

Британская актриса и фотомодель Элизабет Херли опубликовала снимок, на котором похвасталась стройной фигурой. Из одежды на ней был только пиджак и нижняя часть от купальника. Образ актриса дополнила массивной цепью на шее и часами с браслетом на руке. Фотомодель подписала снимок и указала, что всё готово к встрече гостей, так как дом украшен и шкафы она наполнила едой. Фотография получила больше 140 тыс. «лайков» и примерно 5 тыс. комментариев. Многие поклонники актрисы изумились тому, как дизайнеру удаётся так превосходно выглядеть в 50 лет.Своё восхищение они выразили комплементами в адрес продюсера написав, что она не выглядит на свой возраст, а больше похожа на юную девушку. Правда, были и те, кто осудил актрису за столько откровенное фото и поинтересовались, собирается ли она и гостей встречать в таком наряде. Позже Элизабет Херли опубликовала фото в праздничном наряде и поздравила всех поклонников с Рождеством. В ответ они пожелали ей счастливых праздников и отметили, что она всё также замечательно выглядит.