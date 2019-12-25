Лолита рассказала о своём страхе забеременеть из-за поцелуя в 14 лет

Отвечая на вопросы телеведущего, Лолита отметила, что последний раз занималась сексом 5 дней назад. Как выяснилось, после расставания с молодым супругом знаменитость уже нашла для себя нового возлюбленного. Кроме того, Лолита сообщила, что первый её поцелуй состоялся в походе. В то время ей было всего 14 лет.Лолита в тот момент испытала сильный испуг. Она переживала, что после поцелуя может забеременеть. Первый раз певица занялась сексом в возрасте 18 лет, а затем вышла замуж. Знаменитость отметила, что в то время замужество было нормой общественной морали.