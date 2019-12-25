Учёные: Красные водоросли содержат соединения, останавливающие рост раковых клеток пищевода





Каррагинан (карраген) давно используется в качестве пищевой добавки, однако лекарственные свойства биополимера мало изучены. Известен его антибактериальный, противораковый и противовирусный эффект. Основным источником данной группы полисахаридов являются красные водоросли, средой обитания которых преимущественно считается Японское море.Российские учёные в ходе лабораторных экспериментов выявили, что каррагены, а также их производные, останавливают рост раковых клеток пищевода, замедляя развитие аденокарцином и плоскоклеточных карцином. Специалисты отмечают, что воздействие данных соединений не наносит никакой ущерб здоровым клеткам организма. После успешных клинических исследований на животных, каррагены могут быть включены в комплексную терапию, как предотвращающие опухолевые заболеваний ЖКТ.