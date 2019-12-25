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Учёные: Красные водоросли содержат соединения, останавливающие рост раковых клеток пищевода

Российские учёные выявили, что красные водоросли содержат соединения, останавливающие рост раковых клеток пищевода. Получаемый из данной группы организмов каррагинан и его производные, обладающие противораковыми свойствами, при этом, не наносят вред здоровым клеткам организма.

Каррагинан (карраген) давно используется в качестве пищевой добавки, однако лекарственные свойства биополимера мало изучены. Известен его антибактериальный, противораковый и противовирусный эффект. Основным источником данной группы полисахаридов являются красные водоросли, средой обитания которых преимущественно считается Японское море.

Российские учёные в ходе лабораторных экспериментов выявили, что каррагены, а также их производные, останавливают рост раковых клеток пищевода, замедляя развитие аденокарцином и плоскоклеточных карцином. Специалисты отмечают, что воздействие данных соединений не наносит никакой ущерб здоровым клеткам организма. После успешных клинических исследований на животных, каррагены могут быть включены в комплексную терапию, как предотвращающие опухолевые заболеваний ЖКТ.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 16:23

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