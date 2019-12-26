Названы лучшие продукты для защиты от воспалений зимой





Праздничные дни известны благодаря обилию вредной пищи, которая насыщена рафинированными углеводами, транс-жирами и сладостями, которые негативно воздействуют на иммунитет. В частности, вышеперечисленные соединения повышают уровень С-реактивного белка, который ответственен за возникновение ряда воспалений и хронических заболеваний. Если придерживаться сбалансированного меню - болезней можно избежать, говорят медики.К полезным продуктам относятся помидоры, которые можно добавлять в новогодние салаты. Они содержат большое количество витамина С, калия и ликопина. Последний называют антиоксидантом, необходимым для борьбы с возникновением раковых клеток. Оливковое масло может стать отличным дополнением к этому овощу, поскольку обладает противовоспалительным эффектом из-за олеоканталя. Последний также значительно снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.А вот жирные сорта рыбы (вроде трески, лосося и сельди) являются богатым источником омега-3 кислот, которые улучшают метаболизм жиров. Подобный эффект можно наблюдать и после употребления лесных ягод (клубника, черника, малина и ежевика), которые стимулируют выработку NK-клетки, укрепляющие иммунитет. Наконец, эпигаллокатехин-3-галлат в зеленом чае может помочь в предотвращении нейродегенаритвных недугов, онкологий и ожирения.