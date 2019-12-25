Эксперты назвали 3 способа, как легко сжигать жир во время новогодних праздников





Специалисты отметили, что баранину и свинину можно заменить на говядину или куриное филе. Также желательно употреблять больше овощей, фруктов и зелени. В дни после Нового года желательно заменить мясо на морепродукты и меньше есть различных сладостей, особенно пряников и других мучных продуктов. Зарубежные эксперты напомнили, что немаловажным является и постоянное движение. Пешая прогулка должна составлять не менее 30 минут в день, поскольку она поможет улучшить самочувствие и поспособствует сжиганию подкожных жиров.Специалисты по питанию рассказали, что во время новогодних праздников поможет сохранить вес в норме и замена сладких газированных напитков на натуральны фруктовые или овощные соки. Также эксперты предлагают за 20 минуть до того, как сесть за праздничный стол, выпить сок. Такие действия помогут насытить организм необходимыми полезными веществами и сделают чувство голода менее ощутимым. При этом специалисты напоминают, что не следует переусердствовать с употреблением соков, поскольку это может привести к расстройству желудка.