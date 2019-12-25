Ким Кардашьян подарила дочери жакет Майкла Джексона за 65 тысяч долларов





Экстравагантные подарки в семействе Кардашьян-Дженнер уже стали модной традицией. К примеру, в этом году Ким Кардашьян решила порадовать старшую дочь Норт на Рождество и подарить ей знаменитый жакет Майкла Джексона. Фотомодель рассказала, что её дочь является большой поклонницей талантливого исполнителя. Чёрный бархатный жакет на самом деле ранее принадлежал знаменитому певцу Майклу Джексону. Ким Кардашьян приобрела его на торгах, где проводили аукцион вещей звезд музыки. По словам инсайдеров, актриса заплатила за него больше $65 тысяч.Фотомодель сообщила, что её старшей дочери Норт очень нравится творчество поп-короля музыки, и она будет счастлива получить такой неожиданный подарок. Актриса всё же уточнила, что сперва отнесла жакет в ателье, чтобы его подшили. Теперь 6-тилетняя Норт сможет наслаждаться своим подарком. В дальнейшем Ким Кардашьян планирует придать вещи первоначальный вид.В 1997 году Майкл Джексон надевал жакет на празднование 65-летия Элизабет Тейлор. Во второй раз этот предмет одежды использовался во время премьеры короткометражного фильма «Призрак» на 50-м Каннском кинофестивале.