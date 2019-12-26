Ученые выяснили, что «загадочные гоминиды» были прямоходящие





Первые останки Oreopithecus bambolii были найдены в 1872 году, но их до сих пор изучают. Научным сотрудникам пока неизвестно, был ли древний примат предком каких-либо современных видов животных или полностью вымер. Недавно прошло новое исследование, в ходе которого специалисты решили выяснить, как передвигался «загадочный гоминид». Ученые сообщили, что в 1958 году был найден самый полный скелет примата. Останки принадлежали особи мужского пола, вес которого составлял около 30 килограмм.Исследователи сравнили скелет «загадочного гоминида» с останками современной обезьяны и нашли некоторые сходства. При этом ученые отмечают, что Oreopithecus bambolii обладали 5 поясничными позвонками, а у ныне живущих приматов их 4. Также выяснилось, что «загадочные гоминиды» обладали необычным строением таза: необычной длины седалищной кости и поперечным расположением подвздошных костей, что может говорит о том, что они были прямоходящие.