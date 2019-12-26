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Ученые выяснили, что «загадочные гоминиды» были прямоходящие

Ученые из Университета Флоренции изучили останки Oreopithecus bambolii, которого называют «загадочный гоминид». В результате специалисты выяснили, что древний примат был прямоходящим.
Ученые выяснили, что «загадочные гоминиды» были прямоходящие

Первые останки Oreopithecus bambolii были найдены в 1872 году, но их до сих пор изучают. Научным сотрудникам пока неизвестно, был ли древний примат предком каких-либо современных видов животных или полностью вымер. Недавно прошло новое исследование, в ходе которого специалисты решили выяснить, как передвигался «загадочный гоминид». Ученые сообщили, что в 1958 году был найден самый полный скелет примата. Останки принадлежали особи мужского пола, вес которого составлял около 30 килограмм.

Исследователи сравнили скелет «загадочного гоминида» с останками современной обезьяны и нашли некоторые сходства. При этом ученые отмечают, что Oreopithecus bambolii обладали 5 поясничными позвонками, а у ныне живущих приматов их 4. Также выяснилось, что «загадочные гоминиды» обладали необычным строением таза: необычной длины седалищной кости и поперечным расположением подвздошных костей, что может говорит о том, что они были прямоходящие.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 08:08

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