Звезда «Дом-2» Ольга Ветер отпраздновала новоселье в выигранной на «ЧГ-2016» квартире
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2»Ольга Ветер выиграла титул «Человек года» в 2016 году. Тогда девушке в качестве приза досталась новая квартира в Новом Зеленограде. Ее общая площадь составила 30 квадратных метров. Теперь ремонт в ее квартире закончен, и она отпраздновала новоселье.
Для того, чтобы из той квартиры, которая досталась в качестве приза, сделать полноценную однокомнатную квартиру, Ольга обратилась к дизайнерам. Они сделали зону для ребенка, а также для самой Ольги Ветер.
Стоит отметить, что на ремонтные работы Ольга потратила приблизительно целый миллион рублей, а квартира стоила примерно 3 миллиона.
Ее жилье оформлено в пастельных оттенках, а именно в сером, белом, бежевом цветах.
До того, как все работы были закончены, Ольге Ветер пришлось жить на съемной квартире, теперь же она вместе с маленьким Мишей перебралась в новое жилье. Видео своего нового интерьера Ольга Ветер показала в своем личном блоге.
Стоит отметить, что в этом году приз в виде квартиры достался Ольге Рапунцель, ведь именно она благодаря голосованию зрителей одержала победу в конкурсе.
Для того, чтобы из той квартиры, которая досталась в качестве приза, сделать полноценную однокомнатную квартиру, Ольга обратилась к дизайнерам. Они сделали зону для ребенка, а также для самой Ольги Ветер.
Стоит отметить, что на ремонтные работы Ольга потратила приблизительно целый миллион рублей, а квартира стоила примерно 3 миллиона.
Ее жилье оформлено в пастельных оттенках, а именно в сером, белом, бежевом цветах.
До того, как все работы были закончены, Ольге Ветер пришлось жить на съемной квартире, теперь же она вместе с маленьким Мишей перебралась в новое жилье. Видео своего нового интерьера Ольга Ветер показала в своем личном блоге.
Стоит отметить, что в этом году приз в виде квартиры достался Ольге Рапунцель, ведь именно она благодаря голосованию зрителей одержала победу в конкурсе.