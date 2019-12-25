Звезда «Дом-2» Ольга Ветер отпраздновала новоселье в выигранной на «ЧГ-2016» квартире

Для того, чтобы из той квартиры, которая досталась в качестве приза, сделать полноценную однокомнатную квартиру, Ольга обратилась к дизайнерам. Они сделали зону для ребенка, а также для самой Ольги Ветер.Стоит отметить, что на ремонтные работы Ольга потратила приблизительно целый миллион рублей, а квартира стоила примерно 3 миллиона.Ее жилье оформлено в пастельных оттенках, а именно в сером, белом, бежевом цветах.До того, как все работы были закончены, Ольге Ветер пришлось жить на съемной квартире, теперь же она вместе с маленьким Мишей перебралась в новое жилье. Видео своего нового интерьера Ольга Ветер показала в своем личном блоге.Стоит отметить, что в этом году приз в виде квартиры достался Ольге Рапунцель, ведь именно она благодаря голосованию зрителей одержала победу в конкурсе.