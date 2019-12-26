Xiaomi представила «умный» холодильник с 21-дюймовым экраном
Китайская компания Xiaomi представила свой новый продукт для «умного дома». Речь идет о большом 3-камерном холодильнике под названием Viomi Internet refrigerator, который должен прийти на смену модели прошлого года.
Главная особенность новинки заключается в наличии встроенного сенсорного дисплея с внушительной диагональю – 21 дюйм. Холодильник способен интегрироваться со смартфоном владельца и имеет встроенное голосовое управление, благодаря которому пользователь может, к примеру, узнать о текущей температуре в морозильной камере рефрижератора. Устройство также обеспечивает владельцу доступ к базе данных, содержащей в себе около миллиона разнообразных кулинарных рецептов. Кроме того, помимо онлайн-сервисов на дисплей «умного» холодильника можно также вывести любой сериал или фильм, чтобы не скучать в процессе приготовления.
Viomi Internet refrigerator оснащен 360-градусной воздушной системой охлаждения и не требует ручной разморозки. Устройство способно автоматически поддерживать заданную температуру, а суммарный объем его камер составляет 408 литров. О дате старта продаж новинки пока ничего не известно, зато производитель объявил ее цену – высокотехнологичный холодильник с огромным сенсорным экраном обойдется покупателю в 800 долларов США.
Главная особенность новинки заключается в наличии встроенного сенсорного дисплея с внушительной диагональю – 21 дюйм. Холодильник способен интегрироваться со смартфоном владельца и имеет встроенное голосовое управление, благодаря которому пользователь может, к примеру, узнать о текущей температуре в морозильной камере рефрижератора. Устройство также обеспечивает владельцу доступ к базе данных, содержащей в себе около миллиона разнообразных кулинарных рецептов. Кроме того, помимо онлайн-сервисов на дисплей «умного» холодильника можно также вывести любой сериал или фильм, чтобы не скучать в процессе приготовления.
Viomi Internet refrigerator оснащен 360-градусной воздушной системой охлаждения и не требует ручной разморозки. Устройство способно автоматически поддерживать заданную температуру, а суммарный объем его камер составляет 408 литров. О дате старта продаж новинки пока ничего не известно, зато производитель объявил ее цену – высокотехнологичный холодильник с огромным сенсорным экраном обойдется покупателю в 800 долларов США.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:05