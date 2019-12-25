Актриса сериала «Татьянин день» Анна Снаткина впервые стала тётей

«Сегодня, в Католическое Рождество, 25 декабря 2019 года, в 6.15 утра, появился на свет мой первый племянник!» ― пишет актриса под размещенным фото бирки из роддома. Анна Снаткина также выразила свои поздравления родной сестре Марии в связи с рождением сына, пожелав маме с малышом здоровья. «Люблю», ― добавила в конце новоиспечённая тётя.Имя новорождённого пока остается неизвестным. Подписчики знаменитости в Instagram присоединились к поздравлениям, а некоторые были обмануты первым впечатлением, подумав, что 36-летняя актриса сериала «Татьянин день» сама снова стала мамой.