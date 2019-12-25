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Дарья Морозова поучаствовала в откровенной фотосессии

Новая публикация Дарьи Морозовой в соцсети Instagram порадовала фанатов. Актриса снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала Geneve.

Актриса кино и театра Дарья Морозова решила поделиться частью фотографий из съемок в эротическом образе для отечественного издания Geneve. Знаменитость предстала перед подписчиками в темном и стильном боди, элегантных черных перчатках и миниатюрной шляпе с вуалью. Необычный для артистки имидж также дополнялся эффектным макияжем в стиле звезд Голливуда из 1950-х годов, сообщает Слово и дело.

Большинство поклонников отмечали смелость своего кумира и восхищались преображениям во внешности. Комментарии особенно подчеркивали её сходство с иностранными знаменитостями, вроде Леди Гаги и Марлен Дитрих. Кроме прочего, подписчики попросили 36-летнюю актрису продолжать эксперименты с собственными нарядами и фотосессиями. Напомним, что Морозова и Богомолов оформили развод в 2018 году после 9 лет совместной жизни. Сейчас звезда фильма «Дурак» воспитывает девятилетнюю дочь Анну.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:40

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