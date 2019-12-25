Яна Рудковская: "Репетиции Аделины Сотниковой в шоу "Золушка Плющенко" идут полным ходом"

Яна Рудковская, ее супруг Евгений Плющенко, сын Александр и все члены команды готовятся к премьере ледового шоу "Золушка Плющенко". Сегодня продюсер разместила в Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлена Аделина Сотникова в белоснежном платье с длинным шлейфом впереди и диадеме. Олимпийская чемпионка стоит на длинной металлической палке и качается из стороны в сторону, как маятник. В комментарии Яна Рудковская написала: "Репетиции идут полным ходом! Наша Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова будет делать в шоу "Золушка Плющенко" удивительные вещи, я бы сказала даже, что волшебные".Также знаменитость напомнила фанатам, что до старта ледового шоу осталась всего несколько дней. Подписчики с нетерпением ждут "Золушку Плющенко" и отмечают, что уже купили билеты на шоу. Фанты оставили свои комплименты Аделине Сотниковой, назвав ее настоящей "феей". За час публикацию Яны Рудковской посмотрели более 58 000 пользователей Сети.