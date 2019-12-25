Яна Рудковская: "Репетиции Аделины Сотниковой в шоу "Золушка Плющенко" идут полным ходом"
Яна Рудковская показала на странице в Instagram видео, на котором запечатлена Аделина Сотникова. В комментарии продюсер заявила, что репетиции Олимпийской чемпионки в шоу "Золушка Плющенко" идут полным ходом.
Яна Рудковская, ее супруг Евгений Плющенко, сын Александр и все члены команды готовятся к премьере ледового шоу "Золушка Плющенко". Сегодня продюсер разместила в Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлена Аделина Сотникова в белоснежном платье с длинным шлейфом впереди и диадеме. Олимпийская чемпионка стоит на длинной металлической палке и качается из стороны в сторону, как маятник. В комментарии Яна Рудковская написала: "Репетиции идут полным ходом! Наша Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова будет делать в шоу "Золушка Плющенко" удивительные вещи, я бы сказала даже, что волшебные".
Также знаменитость напомнила фанатам, что до старта ледового шоу осталась всего несколько дней. Подписчики с нетерпением ждут "Золушку Плющенко" и отмечают, что уже купили билеты на шоу. Фанты оставили свои комплименты Аделине Сотниковой, назвав ее настоящей "феей". За час публикацию Яны Рудковской посмотрели более 58 000 пользователей Сети.
Яна Рудковская, ее супруг Евгений Плющенко, сын Александр и все члены команды готовятся к премьере ледового шоу "Золушка Плющенко". Сегодня продюсер разместила в Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлена Аделина Сотникова в белоснежном платье с длинным шлейфом впереди и диадеме. Олимпийская чемпионка стоит на длинной металлической палке и качается из стороны в сторону, как маятник. В комментарии Яна Рудковская написала: "Репетиции идут полным ходом! Наша Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова будет делать в шоу "Золушка Плющенко" удивительные вещи, я бы сказала даже, что волшебные".
Также знаменитость напомнила фанатам, что до старта ледового шоу осталась всего несколько дней. Подписчики с нетерпением ждут "Золушку Плющенко" и отмечают, что уже купили билеты на шоу. Фанты оставили свои комплименты Аделине Сотниковой, назвав ее настоящей "феей". За час публикацию Яны Рудковской посмотрели более 58 000 пользователей Сети.