Звезда «Дом-2» Вика Борисевич уменьшила грудь

Вика Борисевич никогда не скрывала, что ей не нравится ее большая грудь. Девушка решилась на то, чтобы ее уменьшить.По словам Вики, у нее никогда не было проблем с объемами, и от природы был стандартно 3,5 размер. Девушка отмечает, что родители, конечно, постарались, но она всегда мечтала о маленьком бюсте.Борисевич рассказала, что пришла на консультацию к медикам, и они ей все объяснили, а также дали список анализов, которые необходимо сдать.После операции Вика рассказала, что ее грудь стала на размер меньше, но пока результат своего преображения она не показала.Однако в комментариях пользователи Сети разделились на два фронта, одни сказали, что тоже не видят ничего хорошего в большой груди, ведь это достаточно неудобно, а другие подчеркнули, зачем уменьшать бюст, когда все его пытаются увеличить.