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Звезда «Дом-2» Вика Борисевич уменьшила грудь

Бывшая участница «Дом-2» Вика Борисевич сделала пластическую операцию. Девушка уменьшила себе размер своей груди. Далеко не все девушки мечтают о большой груди. Так, если например Алена Рапунцель, Настя Иванова, а также Роза Райсон сделали себе грудь больше, то Вика Борисевич наоборот всегда мечтала о втором размере.

Звезда «Дом-2» Вика Борисевич уменьшила грудь

Вика Борисевич никогда не скрывала, что ей не нравится ее большая грудь. Девушка решилась на то, чтобы ее уменьшить.

По словам Вики, у нее никогда не было проблем с объемами, и от природы был стандартно 3,5 размер. Девушка отмечает, что родители, конечно, постарались, но она всегда мечтала о маленьком бюсте.

Борисевич рассказала, что пришла на консультацию к медикам, и они ей все объяснили, а также дали список анализов, которые необходимо сдать.


После операции Вика рассказала, что ее грудь стала на размер меньше, но пока результат своего преображения она не показала.

Однако в комментариях пользователи Сети разделились на два фронта, одни сказали, что тоже не видят ничего хорошего в большой груди, ведь это достаточно неудобно, а другие подчеркнули, зачем уменьшать бюст, когда все его пытаются увеличить.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:19

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