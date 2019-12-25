Звезда «Дом-2» Вика Борисевич уменьшила грудь
Бывшая участница «Дом-2» Вика Борисевич сделала пластическую операцию. Девушка уменьшила себе размер своей груди. Далеко не все девушки мечтают о большой груди. Так, если например Алена Рапунцель, Настя Иванова, а также Роза Райсон сделали себе грудь больше, то Вика Борисевич наоборот всегда мечтала о втором размере.
Вика Борисевич никогда не скрывала, что ей не нравится ее большая грудь. Девушка решилась на то, чтобы ее уменьшить.
По словам Вики, у нее никогда не было проблем с объемами, и от природы был стандартно 3,5 размер. Девушка отмечает, что родители, конечно, постарались, но она всегда мечтала о маленьком бюсте.
Борисевич рассказала, что пришла на консультацию к медикам, и они ей все объяснили, а также дали список анализов, которые необходимо сдать.
После операции Вика рассказала, что ее грудь стала на размер меньше, но пока результат своего преображения она не показала.
Однако в комментариях пользователи Сети разделились на два фронта, одни сказали, что тоже не видят ничего хорошего в большой груди, ведь это достаточно неудобно, а другие подчеркнули, зачем уменьшать бюст, когда все его пытаются увеличить.
Вика Борисевич никогда не скрывала, что ей не нравится ее большая грудь. Девушка решилась на то, чтобы ее уменьшить.
По словам Вики, у нее никогда не было проблем с объемами, и от природы был стандартно 3,5 размер. Девушка отмечает, что родители, конечно, постарались, но она всегда мечтала о маленьком бюсте.
Борисевич рассказала, что пришла на консультацию к медикам, и они ей все объяснили, а также дали список анализов, которые необходимо сдать.
После операции Вика рассказала, что ее грудь стала на размер меньше, но пока результат своего преображения она не показала.
Однако в комментариях пользователи Сети разделились на два фронта, одни сказали, что тоже не видят ничего хорошего в большой груди, ведь это достаточно неудобно, а другие подчеркнули, зачем уменьшать бюст, когда все его пытаются увеличить.