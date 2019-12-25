LG представит в феврале неожиданный флагман





Сообщается, что в рамках выставки мобильной электроники MWC 2020 компания LG собирается презентовать новое флагманское устройство с поддержкой сетей 5-го поколения 5G. Эксперты прежде полагали, что производитель покажет модель G9 ThinQ, однако теперь выясняется, что речь идет о совершено другой модели. По некоторым данным, речь может идти об устройстве с двумя дисплеями, которое получит название LG V60 ThinQ. Предшествующая модель LG V50 ThinQ была представлена в феврале 2019 года в рамках той же выставки MWC, поэтому компания таким образом сохранит преемственность моделей.Более того, отмечается, что новинка должна получить передовую складную конструкцию, однако никаких подробностей о ее особенностях или технической начинке пока нет. Есть лишь слухи о том, что работать устройство будет на базе процессора Snapdragon 865.