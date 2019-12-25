Роспотребнадзор дал рекомендации по заказу новогоднего банкета





, - рассказали в Роспотребнадзоре.Важно обратить внимание на вывеску организации общепита, которая должна содержать фирменное название, класс заведения, режим работы, а также конкретный адрес размещения. Важно помнить, что ИП в обязательном порядке предоставляет данные о своей госрегистрации. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора указали на важность функции предзаказа места празднования. Когда за «бронирование» требуют деньги, это не является нарушением законодательства, однако вся сумма в обязательном порядке входит в счёт сделанного заказа.Появление претензий к заведению требуется оформлять в письменном виде и сразу в 2-х экземплярах. Один отдаётся под роспись либо отправляется заказным письмом с уведомлением и описью конкретного вложения.