Роспотребнадзор дал рекомендации по заказу новогоднего банкета
Роспотребнадзор предоставил рекомендации по заказу банкета на Новый год. Множество людей предпочитают отмечать зимние праздники в ресторане либо кафе, поскольку это избавляет от длительной работы на домашней кухне.
«Во время растущего спроса на услуги общепита, их общее качество часто оказывается недостаточно высоким. По этой причине потребителям важно понимать собственные права, затрагивающие вопросы использования соответствующих услуг», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Важно обратить внимание на вывеску организации общепита, которая должна содержать фирменное название, класс заведения, режим работы, а также конкретный адрес размещения. Важно помнить, что ИП в обязательном порядке предоставляет данные о своей госрегистрации. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора указали на важность функции предзаказа места празднования. Когда за «бронирование» требуют деньги, это не является нарушением законодательства, однако вся сумма в обязательном порядке входит в счёт сделанного заказа.
Появление претензий к заведению требуется оформлять в письменном виде и сразу в 2-х экземплярах. Один отдаётся под роспись либо отправляется заказным письмом с уведомлением и описью конкретного вложения.
«Во время растущего спроса на услуги общепита, их общее качество часто оказывается недостаточно высоким. По этой причине потребителям важно понимать собственные права, затрагивающие вопросы использования соответствующих услуг», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Важно обратить внимание на вывеску организации общепита, которая должна содержать фирменное название, класс заведения, режим работы, а также конкретный адрес размещения. Важно помнить, что ИП в обязательном порядке предоставляет данные о своей госрегистрации. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора указали на важность функции предзаказа места празднования. Когда за «бронирование» требуют деньги, это не является нарушением законодательства, однако вся сумма в обязательном порядке входит в счёт сделанного заказа.
Появление претензий к заведению требуется оформлять в письменном виде и сразу в 2-х экземплярах. Один отдаётся под роспись либо отправляется заказным письмом с уведомлением и описью конкретного вложения.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50