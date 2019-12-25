Алексей Чадов появился на публике с предполагаемой новой пассией
Алексей Чадов отличается от большинства российских звезд своим нежеланием раскрывать подробности личной жизни. Но недавно актер показался на публике с предполагаемой новой пассией.
После того, как Алексей Чадов разорвал отношения с Агнией Дитковските в 2015-м, о его последующих возлюбленных не появлялось никакой информации. Кроме того, сам артист не любит афишировать личную жизнь для таблоидов. Теперь же он решил посетить столичный кинотеатр «Октябрь» из-за премьеры фильма «(НЕ) идеальный мужчина». Компанию звезде составили бывшая девушка Павла Воли и дизайнер Мария Кравцова, а также таинственная брюнетка.
Журналистам удалось сфотографировать предполагаемую пару, которая держалась за руки и не была похожей на близких друзей. Стоит отметить, что Чадов до сих пор воспитывает 5-летнего сына Федора от прошлого брака, который распался после 9 лет семейной жизни. После этого знаменитость видели только с моделью Лейсан Галимовой в 2018 году, чьи отношения не сложились должным образом. Сам 38-летний актер пока не прокомментировал появление новой пассии несмотря на многочисленные сообщения прессы.
После того, как Алексей Чадов разорвал отношения с Агнией Дитковските в 2015-м, о его последующих возлюбленных не появлялось никакой информации. Кроме того, сам артист не любит афишировать личную жизнь для таблоидов. Теперь же он решил посетить столичный кинотеатр «Октябрь» из-за премьеры фильма «(НЕ) идеальный мужчина». Компанию звезде составили бывшая девушка Павла Воли и дизайнер Мария Кравцова, а также таинственная брюнетка.
Журналистам удалось сфотографировать предполагаемую пару, которая держалась за руки и не была похожей на близких друзей. Стоит отметить, что Чадов до сих пор воспитывает 5-летнего сына Федора от прошлого брака, который распался после 9 лет семейной жизни. После этого знаменитость видели только с моделью Лейсан Галимовой в 2018 году, чьи отношения не сложились должным образом. Сам 38-летний актер пока не прокомментировал появление новой пассии несмотря на многочисленные сообщения прессы.