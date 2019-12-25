"Придумала себе костюм на Новый год": Анфиса Чехова отметит праздник в купальнике

На данный момент Анфиса Чехова отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и делится с поклонниками всем, что у нее там происходит. Недавно знаменитость опубликовала несколько фотографий в темно-зеленом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. В комментарии к посту в социальной сети Instagram радиоведущая сообщила, что придумала себе новогодний костюм. Анфиса Чехова отметила, зима в этих краях просто чудесная, и такой образ придется ей в самый раз. Также знаменитость поинтересовалась у фанатов, как они считают, подойдёт ли купальник для встречи Нового года.В конце своей публикации Анфиса Чехова в шутку написала, что тайная жизнь его пупка продолжается, отметив, что на первом фото он спрятался, а на втором снова нашёлся. Подписчики поздравили знаменитость с наступающими праздниками. Многие пришли к выводу, что зеленый купальник — это весьма достойный костюм для встречи Нового года в ОАЭ.