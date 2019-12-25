На Сейшелах участника "Дома-2" Илью Яббарова насильно женили на Анастасии Голд

«Вы заключили брак! Я, как представитель местного ЗАГСа райского острова, Захарьяш Сергей Михайлович, хочу вас искренне поздравить и спросить у жениха, готовы ли вы взять в жёны эту прекрасную девушку?» - спросил Захарьяш.





На Сейшелах участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров стал заложником ситуации. Он и не предполагал, какой сюрприз подготовили ему организаторы и телеведущие реалити-шоу. Оказалось, для влюбленных подготовили свадьбу, а работником ЗАГСа стал Сергей Захарьяш. Он огласил, что молодые люди стали семейной парой, а затем вручил им свидетельство.Анастасия Голд восприняла новость спокойно, в отличие от Ильи Яббарова, который оказался ошарашен. На самом деле влюбленные отправились на романтическое свидание, а позже к ним подошли коллеги и сообщили, что их отношения переходят на новый уровень. Сам брак на островах никакими серьезными последствиями для молодоженов не обернется, но это сильно напрягает саратовского шансонье. Возможно, таким образом участники реалити-шоу хотели помирить влюбленных, ведь они постоянно ссорятся и никак не могут наладить отношения.Илья Яббаров хотел скрыться, по его словам, от греха подальше, но ему этого сделать не позволили. Анастасия Голд отреагировала абсолютно спокойно, брюнетка не скрывает, что готова стать женой своего избранника, даже если это острова и свадьба ненастоящая.