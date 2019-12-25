В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта





Они оказались эффективными в стимулировании регенерации тканей и отличаются значительными антибактериальными свойствами. Вдобавок, эта разработка по цене значительно доступнее иностранных аналогов. Патологии мягких тканей часто нуждаются во вмешательствах с проведением операций. Прежние методики предполагали оставлять поверхность раны открытой после проведения процедур для заживления посредством вторичного натяжения тканей. В качестве альтернативы применяется аутотрансплантат из иной области. Новый подход к решению проблемы позволяет облегчить процесс заживления, а также избежать появления рубцов.Российские исследователи создали методику электроспиннинга, посредством которой доступно создание нетканых волокнистых структур при помощи электрического поля. Данный метод открывает возможность начала крупного производства нового материала.