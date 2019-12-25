В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта
В России создали уникальные мембраны, которые помогут в лечении ротовой полости. Специалисты ТПУ при участии коллег из СибГМУ и других создали полимерные материалы, которые уже смогли успешно пройти тесты на животных.
Они оказались эффективными в стимулировании регенерации тканей и отличаются значительными антибактериальными свойствами. Вдобавок, эта разработка по цене значительно доступнее иностранных аналогов. Патологии мягких тканей часто нуждаются во вмешательствах с проведением операций. Прежние методики предполагали оставлять поверхность раны открытой после проведения процедур для заживления посредством вторичного натяжения тканей. В качестве альтернативы применяется аутотрансплантат из иной области. Новый подход к решению проблемы позволяет облегчить процесс заживления, а также избежать появления рубцов.
Российские исследователи создали методику электроспиннинга, посредством которой доступно создание нетканых волокнистых структур при помощи электрического поля. Данный метод открывает возможность начала крупного производства нового материала.
Они оказались эффективными в стимулировании регенерации тканей и отличаются значительными антибактериальными свойствами. Вдобавок, эта разработка по цене значительно доступнее иностранных аналогов. Патологии мягких тканей часто нуждаются во вмешательствах с проведением операций. Прежние методики предполагали оставлять поверхность раны открытой после проведения процедур для заживления посредством вторичного натяжения тканей. В качестве альтернативы применяется аутотрансплантат из иной области. Новый подход к решению проблемы позволяет облегчить процесс заживления, а также избежать появления рубцов.
Российские исследователи создали методику электроспиннинга, посредством которой доступно создание нетканых волокнистых структур при помощи электрического поля. Данный метод открывает возможность начала крупного производства нового материала.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:01