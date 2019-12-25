Стали известны рекомендации по борьбе с обезвоживанием зимой





Дегидратация организма является одним из самых опасных состояний для жизни человека. Несмотря на парадоксальность ситуации, многие люди не знают о необходимости пить побольше жидкости в зимний период, несмотря на отсутствие жары и солнечных дней. Медики говорят, что сухой и холодный воздух способен притупить ощущение жажды, тем самым повышая риск дефицита воды. Кроме того, воздействие низких температур, чересчур теплой одежды и частых походов в туалет только усугубляют обезвоживание.Нельзя забывать о том, что вода составляет около 70% от всей массы человеческого тела. Поэтому даже незначительная потеря может привести к скоплению нарушений в обмене веществ. В первую очередь рекомендуется следить за цветом мочи, который должен быть светло-желтым. Если оттенок становится темнее, то это указывает на недостаток влаги. Также врачи советуют на время ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи, которые способствуют потере драгоценной жидкости. Следует носить одежду из "дышащих" тканей, снизить количество соли в рационе и пить около 2 литров воды ежедневно.