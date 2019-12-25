"Более ярко выражен челночный бег «туалет-кровать»": Анастасия Костенко рассказала о сложностях второй беременности

На своей странице в Instagram Анастасия Тарасова написала трогательный пост, где рассказала о тяжелом периоде - последних месяцах беременности. Супруга Дмитрия Тарасова отметила, в первый раз все давалось ей легче, хоть и были сбои гормонального фона, наблюдалась чрезмерная сентиментальность, было тяжело. Однако теперь все совершенно иначе, отмечает будущая мамочка.Анастасия Костенко отметила, в этот раз ей намного тяжелее дается челночный бег «туалет-кровать», она не представляет, сколько еще килограммов придется набрать, а смотря на себя в зеркало, ощущает, что она - слоненок. Тем не менее, будущие родители не скрывают своей радости, футболист Дмитрий Тарасов, как и его супруга, часто публикуют совместные снимки, где спортсмен нежно обнимает свою беременную супругу.Анастасия Костенко добавила, уже вскоре она снова станет мамой, но сейчас ей тяжело переворачиваться на бок, ходить и даже приседать. Поклонники поддержали кумира, подбодрив ее, что уже скоро ребенок появится на свет и станет легче. Нашлись и те, кто также поделился своим опытом беременности.Не так давно Анастасия Тарасова рассказала, что в этом году проведет праздники вместе с семьей дома. Хейтеры поспешили написать, что у Дмитрия Тарасова якобы просто нет денег отвезти свою семью на отдых в новогодние дни, однако поклонники поддержали модель, ведь в эти дни все стараются больше времени проводить с родными. Сама будущая мамочка на выпады недоброжелателей не ответила.