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В Google сообщают о будущей замене мессенджера Viber

В компании Google сообщают о массовом внедрении новой технологии Rich Communication Services на устройства Android. Это может послужить в будущем основой для создания замены мессенджера Viber.

Эксперты из Google хотят разработать альтернативу приложению Viber с помощью веб-платформы Android Messages и передовых технологий RCS. В первую очередь внимание обратят на протокол связи между смартфоном и мобильным оператором. Подобные нововведения позволят отказаться от системы sms-сообщений из-за множества полезных функций. Они включают в себя мгновенный обмен фотографиями, видеороликами, большими объемами текста и создание многопользовательских чатов.

Кроме прочего, Rich Communication Services позволит в некоторой мере вести удаленное общение даже не имея постоянного подключения к Сети. Основными плюсами будущего мессенджера станет его распространение на безвозмездной основе, что должно предоставить ему большую популярность. Стоит отметить, что такая инициатива станет трудной задачей, поскольку Viber до сих пор пользуется спросом у большого количества россиян и жителей ближнего зарубежья. Если только в 2014 году насчитывалось около 280 млн пользователей, то теперь число выросло до 600 млн.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33

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