«Я же выступаю за Россию»: Евгения Медведева удивлена критикой в свой адрес





После Олмпийских Игр 2018 года Медведева ушла из состава группы тренера Этери Турберидзе и теперь работает под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Сейчас спортсменка живет в Торонто, где и проходят ее тренировки. «Честно говоря, иногда негативные отзывы меня все же задевают, потому что мне непонятна причина. Я из-за этого сильно не огорчаюсь, но все-таки зачем? Я же выступаю за Россию, продолжаю кататься за нашу страну. Видимо, мне никогда этого не понять», - заявила фигуристка в беседе с журналистами Olimpic Channel.К слову, в ближайшее время Евгения Медведева планирует принять участие в российском чемпионате, который стартует в ближайший четверг, 26 декабря, в Красноярске, и продлится до 29 декабря.