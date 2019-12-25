Улучшает работу мозга: Учёные доказали полезные свойства жевательной резинки





В состав жевательной резинки входит несъедобная эластичная основа и различные вкусовые и ароматические добавки. О вреде и пользе данного изделия уже давно ведутся дискуссии. Эксперты не только опровергли ложные домысли, но и сообщили о фактах, которые связаны с продуктом. Одним из плюсов её использования является снижение симптомов кариеса. И хотя следует признать, что в состав входит натуральный сахар, однако для зубов не вреден, за счёт этого осуществляется эффективное очищение полости рта после приема пищи.Ещё одним достоинством жевательной резинки является её использования людьми, которые страдают ожирением. За счёт применения жвачки уменьшается общая ежедневная калорийность, а значит есть возможность снизить вес. В условиях стресса и постоянного напряжения можно воспользоваться жевательной резинкой и не заедать проблемы чрезмерным количеством сладкого. Немногие знают, что с помощью этого изделия можно отбелить зубы. Особенно это будет актуально для любителей кофе и чая. Учёные отмечают, что жвачка может улучшить мозговую активность за счёт активации отделов мозга, которые отвечают за память, а также повышения частоты сердечных сокращений и активной выработке инсулина.