Пелагею и её мужа Ивана Телегина заподозрили в разводе





Согласно данным анонимного пользователя в соцсети Instagram, Пелагея и Иван Телегин разъехались и, вероятно, разорвали отношения. О проблемах в семье известной певицы подозревали многие поклонники, а новая информация со стороны неизвестного источника только усилила подобные слухи. Речь идет о предполагаемом расставании хоккеиста и поп-исполнительницы еще летом, что косвенно подтверждается отсутствием совместных фотографий.Кроме прочего, информатор сообщает о том, что пара даже избавилась от обручальных колец. Удивление у поклонников также вызывают сведения о якобы наличии другой пассии у спортсмена, который проводит время с новой возлюбленной в отелях. Стоит отметить, что источник не предоставляет фактической базы и его предположения о будущем разводе не могут считаться достоверными. Кроме того, официальных заявлений от звездной четы тоже не поступало.