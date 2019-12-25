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Пелагею и её мужа Ивана Телегина заподозрили в разводе

Фанаты заподозрили Пелагею и ёё мужа Ивана Телегина в разрыве отношений. Источник из соцсетей предоставил неподтвержденную информацию о возможности развода певицы и хоккеиста.

Согласно данным анонимного пользователя в соцсети Instagram, Пелагея и Иван Телегин разъехались и, вероятно, разорвали отношения. О проблемах в семье известной певицы подозревали многие поклонники, а новая информация со стороны неизвестного источника только усилила подобные слухи. Речь идет о предполагаемом расставании хоккеиста и поп-исполнительницы еще летом, что косвенно подтверждается отсутствием совместных фотографий.

Кроме прочего, информатор сообщает о том, что пара даже избавилась от обручальных колец. Удивление у поклонников также вызывают сведения о якобы наличии другой пассии у спортсмена, который проводит время с новой возлюбленной в отелях. Стоит отметить, что источник не предоставляет фактической базы и его предположения о будущем разводе не могут считаться достоверными. Кроме того, официальных заявлений от звездной четы тоже не поступало.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

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