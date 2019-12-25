Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель считает Алексея Купина обидчивым, а Майя Донцова над этим смеётся





Ольга Рапунцель после победы в конкурсе, судя по-всему, не только почувствовала себя настоящей москвичкой, но и экспертом в чужих отношениях. Так, она высказала свое мнение по поводу развалившейся дружбы Ромы и Алексея. Ольга Рапунцель подчеркнула, что Алексей Купин чрезмерно обидчив.Однако жена Алексея Майя и вовсе уверена, что лезть в отношения между мужчинами точно не стоит, и они в состоянии разобраться сами с происходящим. Марина Африкантова же утверждает, что Роман Капаклы никогда и не считал, что Алексей Купин его лучший друг. Тем не менее, чем закончится размолвка между двумя мужчинами, пока непонятно, но ясно то, что в общем доме участникам шоу постепенно становится тесно.