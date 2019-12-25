Влад Топалов иногда хочет "убить" свою жену Регину Тодоренко





Влад Топалов показал фотографию, на которой он сидит на краю кровати и, подняв руки вверх, что-то кричит. Рядом с исполнителем, укрывшись пушистым одеялом и с маской для сна на глазах, лежит Регина Тодоренко. Телеведущая одета в шелковый халат, а ее возлюбленный надел темные шорты и серую кофту. В комментарии к опубликованному в Instagram посту Влад Топалов в шуточной форме написал, что иногда хочет "убить" свою жену и поинтересовался у фанатов, бывают ли у них подобные мысли.Преданные поклонники исполнителя с юмором отнеслись к его публикации. Некоторые начали писать, что иногда им хочется "покусать" своих вторых половинок. Другие признались, что у них такие же мысли в голове, как и у Влада Топалова. Публикация уже набрала более 13 500 отметок "Мне нравится".