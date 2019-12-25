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Диетологи нахвали самые эффективные способы избавления от худобы

Опытные диетологи решили поделиться с общественностью наиболее эффективными способами избавления от худобы. Так, одной из их рекомендаций является сокращение употребления напитков, в составе которых содержится кофеин.
Диетологи нахвали самые эффективные способы избавления от худобы

На самом деле, отмечают эксперты, недостаточный вес может быть вызван большим количеством причин. К примеру, худоба возникает при раке, диабете, панкреатической недостаточности, болезни Паркинсона, туберкулезе, СПИДе, гиперкальцемии, целиакии и других заболеваниях. Худоба, кроме всего прочего, находится в прямой зависимости от пищевого поведения человека и его психоэмоционального состояния. При этом отмечается, что такой нездоровый вес несет в себе немало дополнительных рисков для здоровья, поэтому предпринимать меры следует неотложно. К примеру, диетологи рекомендуют отдавать предпочтение продуктам, которые богаты витаминами и питательными веществами. Также следует стараться избегать стрессовых ситуаций, в чем помогут дыхательные практики и релаксация. Кроме того, в питательном рационе человека обязательно должны присутствовать зелень с овощами, особенно это касается репы, редиса, свеклы и петрушки, поскольку в этих продуктах содержится больше всего магния и кальция. Также очень важно обеспечить организм достаточным количеством витамина В.

Для того, чтобы избавиться от недостаточного веса, человеку следует питаться примерно 6 раз в день, исключив из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара и белой муки, поскольку они могут спровоцировать развитие диабета. Также специалисты рекомендуют сократить напитки, в которых содержится кофеин, в том числе чай. Нежелательна и такая вредная привычка, как курение. Лучше всего выпивать немного молока каждые пару часов, питаться инжиром, а также выполнять упражнения, направленные на укрепление мышечной структуры тела.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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