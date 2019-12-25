Пользователь Twitter заставил помощника Siri «вызвать Сатану»
Пользователь Twitter заставил программу помощника Siri от Apple провести сеанс «вызова Сатаны». Анатолий Капустин разместил на странице собственного аккаунта соответствующее видео.
При помощи выявленной ошибки с именем он заставил приложение произносить запланированный текст и выдавать нечто, схожее со смехом. Для реализации собственной идеи интернет-пользователь попросил Siri поменять обращение к своей персоне. После получения вопроса о том, как стоит называть собственника iPhone, он много раз ввёл значок «@».
После ввода Siri изначально нормально озвучила символ, а затем начинает выдавать достаточно непривычные звуки, которые чем-то напоминают смех. После размещения видео в публичном доступе многие комментаторы оставили описание своих впечатлений от результата. Именно тогда появилось сообщение о том, что Siri таким образом «вызывала Сатану». Некоторые отметили появление тревожности из-за страшных звуков, особенно ближе к концу ролика.
При помощи выявленной ошибки с именем он заставил приложение произносить запланированный текст и выдавать нечто, схожее со смехом. Для реализации собственной идеи интернет-пользователь попросил Siri поменять обращение к своей персоне. После получения вопроса о том, как стоит называть собственника iPhone, он много раз ввёл значок «@».
После ввода Siri изначально нормально озвучила символ, а затем начинает выдавать достаточно непривычные звуки, которые чем-то напоминают смех. После размещения видео в публичном доступе многие комментаторы оставили описание своих впечатлений от результата. Именно тогда появилось сообщение о том, что Siri таким образом «вызывала Сатану». Некоторые отметили появление тревожности из-за страшных звуков, особенно ближе к концу ролика.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:13