Певец Emin поздравил бывшего тестя и президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

Несмотря на сложность отношений с бывшей женой, Эмин все-таки выразил поздравления Ильхаму Алиеву, день рождения которого состоялось 24 декабря. Поп-исполнитель опубликовал в соцсети Instagram теплые слова своему экс-тестю: "С днем рождения, дорогой господин президент Азербайджана". Фанаты певца тоже присоединились к пожеланиям политику, семейная фотография которого умилила общественность.На снимке видно, как глава республики сидит за праздничным столом с собственными внуками от бывшего зятя: 11-летними Али и Микаилом, а также 5-летней Аминой. Известно, что Эмин Агаларов расторг брак с Лейлой Алиевой после 9 лет совместной жизни, рождения двоих близнецов и оформления опеки над приемной дочерью. Хотя пара поддерживает общение, они воспитывают малышей по отдельности.