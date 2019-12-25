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На благотворительном вечере Эвелина Бледанс увидела в Наталье Фриске копию ее покойной сестры Жанны

Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram несколько фото и видео с благотворительного вечера центра помощи людям с особенностями развития. Также артистка сообщила фанатам, что увидела в Наталье Фриске копию ее покойной сестры Жанны.
На благотворительном вечере Эвелина Бледанс увидела в Наталье Фриске копию ее покойной сестры Жанны

Эвелина Бледанс разместила фотографии, на которых она сфотографирована в компании своего сына Семена и Натальи Фриске. Для похода на благотворительный вечер, который был организован центром помощи людям с особенностями развития, телеведущая надела серебристое платье в пол с глубоким декольте, ее сын одет в светлые джинсы, белую футболку и куртку, а сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске выбрала короткое платье, расшитое пайетками. В комментарии к посту в соцсети Instagram Эвелина Бледанс опровергла слухи о том, что Наталья Фриске копирует свою сестру и поет под ее фонограмму. Актриса отметила, что знаменитость пела сама и видео это подтверждает.

Также Эвелина Бледанс увидела в Наталье Фриске копию ее покойной сестры Жанны и отметила, что в этом нет ничего сверхъестественного, поскольку они являются близкими родственниками. Некоторые подписчики написали, что сначала приняли Наталью за Жанну Фриске и подумали, что кадры архивные.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:35

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