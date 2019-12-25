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Ученым удалось выяснить, как распространяется вирус птичьего гриппа

Группа ученых из разных стран провела исследование, в рамках которого наблюдала за птицами на протяжении 10 лет. В результате специалистам удалось сделать определенные выводы о том, каким образом происходит распространение вируса птичьего гриппа.
Ученым удалось выяснить, как распространяется вирус птичьего гриппа

Воспользовавшись компьютерными алгоритмами, исследователям удалось получить схему, которая является своего рода «родословной» возбудителей вируса птичьего гриппа. Более того, им удалось определить место их происхождения и даже найти между ними взаимосвязь, связав эти данные с основными маршрутами миграции пернатых и местами их обитания. Как считают авторы этого исследования, их работа поможет в комплексном понимании проблемы экологии, а также патобиологии вирусов птичьего гриппа, что в будущем поспособствует более оперативной диагностике данного заболевания в Японии и российском Дальнем Востоке.

Отмечается, что данная работа имеет большое значение для глобальной системы здравоохранения. К примеру, ВОЗ называет птичий грипп потенциальной причиной глобальной эпидемии в случае генной мутации или обмена, а значит, вирус в будущем может приобрести новые свойства. Именно по этой причине важной становится разработка новых методов диагностики данного заболевания.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47

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