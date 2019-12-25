Тина Канделаки поддержала Леру Кудрявцеву
Тина Канделаки выразила свою поддержку Лере Кудрявцевой. Последняя оказалась в центре скандальных обсуждений на фоне сообщений об удалении силиконовых имплантов из-за наличия разного рода проблем с чужеродными объектами в организме.
Поклонники Кудрявцевой поддержали её. Многие коллеги добавили свои комментарии по данной ситуации. Среди первых оказалась Тина Канделаки, навестившая телеведущую в клинике. Лера Кудрявцева выразила благодарность подруге, разместив публикацию на странице своего аккаунта в Instagram.
«Спасибо, дорогая, за оказанную поддержку... Старая гвардия всегда остаётся поблизости», - отметила Лера Кудрявцева.
Помимо Тины Канделаки на соответствующую тематику высказались Игорь Крутой, Валерия и другие артисты.
Поклонники Кудрявцевой поддержали её. Многие коллеги добавили свои комментарии по данной ситуации. Среди первых оказалась Тина Канделаки, навестившая телеведущую в клинике. Лера Кудрявцева выразила благодарность подруге, разместив публикацию на странице своего аккаунта в Instagram.
«Спасибо, дорогая, за оказанную поддержку... Старая гвардия всегда остаётся поблизости», - отметила Лера Кудрявцева.
Помимо Тины Канделаки на соответствующую тематику высказались Игорь Крутой, Валерия и другие артисты.