Тина Канделаки поддержала Леру Кудрявцеву

Поклонники Кудрявцевой поддержали её. Многие коллеги добавили свои комментарии по данной ситуации. Среди первых оказалась Тина Канделаки, навестившая телеведущую в клинике. Лера Кудрявцева выразила благодарность подруге, разместив публикацию на странице своего аккаунта в Instagram., - отметила Лера Кудрявцева.Помимо Тины Канделаки на соответствующую тематику высказались Игорь Крутой, Валерия и другие артисты.