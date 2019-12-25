Волочкову заподозрили в использовании редактора Photoshop

Подписчики Анастасии Волочковой в соцсети Instagram удивились недавно опубликованной фотографии. Снимок звезды с юными балеринами показался фанатам слишком неестественным из-за небольшой разницы в росте. Некоторые недоброжелатели сравнивали изображение с прошлой публикацией танцовщицы, на которой она была запечатлена с собственной домработницей. Тогда кумир показалась поклонникам слишком высокой, а в новом случае - стоит вровень с маленькими подопечными. Её обвинили в использовании фоторедакторов, чтобы показаться более привлекательной для публики.Стоит отметить, что фотографии были сделаны за кулисами концертного зала в Истре. Известно, что публикация была приурочена к благотворительному спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка». Последний состоялся в рамках социального проекта «Активное долголетие», который направлен на поддержку активного образа жизни для пожилых россиян. Именно снимки с этого шоу были раскритикованы общественностью, поскольку Волочкова якобы предстала в кадре с неестественными пропорциями.