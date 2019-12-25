Названы самые ожидаемые в России купе и хэтчбеки 2020 года





Так, весьма привлекательной для российских покупателей моделью специалисты называют обновленный Audi A5 Coupe, который получит новые бампера, переработанную оптику и новый дизайн радиаторной решетки. Стоимость данного автомобиля в базовой комплектации составляет 42 900 евро. Появление этого купе в продаже ожидается уже во втором квартале следующего года. А вот баварский концерн BMW привезет на российский рынок хэтчбек 1-Series, построенный на модульной платформе FAAR. Отмечается, что габаритная длина данной модели уменьшена на 5 миллиметров, зато высота и ширина, напротив, увеличены на 13 и 34 миллиметра соответственно. А уже весной BMW представит в России купе 4-Series.Довольно интересные новинки для российского рынке готовит и южнокорейская марка Kia. Так, уже в начале 2020 года компания выведет на рынок России хэтчбек XCeed с пластиковой обшивкой кузова и немного приподнятой подвеской. С не меньшим интересом эксперты ожидают старта российских продаж восьмого поколения легендарного Volkswagen Golf, который в этот раз будет оснащен экономичными двигателями с так называемым «мягким гибридом».